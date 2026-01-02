Vetture dalla Repubblica Ceca per la società di noleggio del ras dei Casalesi
Le vetture provenienti dalla Repubblica Ceca rappresentano una componente significativa nel settore del noleggio auto. Questa modalità di approvvigionamento è stata utilizzata da alcune organizzazioni per diversificare le proprie attività commerciali. In particolare, il settore del noleggio di autovetture ha attirato l’attenzione in relazione a investimenti provenienti da fonti illecite, come quelle attribuite al clan dei Casalesi.
Il settore del noleggio di autovetture era uno di quelli in cui sarebbero stati investiti i proventi delle attività del clan dei Casalesi. Emerge dall’inchiesta dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta, coordinati dalla Dda, che ha portato all’arresto, poco prima di Natale, di Pasquale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Vetture dalla Repubblica Ceca per la società di noleggio del ras dei Casalesi - L'attività intestata formalmente a un prestanome ma gestita di fatto da Apicella: "Deve portarmi i soldi ora che si inizia a guadagnare"
