Affari Tuoi Martina Miliddi nella bufera | la Rai elimina il post contestato!

Martina Miliddi è al centro di una polemica dopo la trasmissione Affari Tuoi, dove ha partecipato con Stefano De Martino. La Rai ha deciso di eliminare un post online che mostrava il momento, ritenuto sessista da alcune persone. La questione ha generato commenti e reazioni sui social, portando alla cancellazione del contenuto da parte dell’emittente.

Il video di Martina Miliddi ad Affari Tuoi con Stefano De Martino finisce nella bufera: la Rai rimuove il post accusato di essere sessista. Ecco cosa è successo e perché il pubblico si è diviso. La presenza di Martina Miliddi nel cast di Affari Tuoi continua a far parlare. L'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, entrata recentemente nel programma condotto da Stefano De Martino, è diventata una presenza fissa nelle esibizioni che animano lo studio del game show. Ma dopo la puntata andata in onda recentemente, una semplice clip pubblicata sui social ha innescato una polemica inattesa. Il video, condiviso sui canali ufficiali di Rai1 e RaiPlay, mostrava la ballerina durante una coreografia particolarmente energica.