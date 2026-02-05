Due giovani arrestati per spaccio di droga in auto | polizia intercetta traffico di sostanze illegali

La polizia di Ancona ha intercettato due giovani in auto e li ha arrestati per spaccio di droga. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato sostanze illegali e li hanno fermati sul posto. I due ragazzi, residenti nella zona, ora sono in custodia e rischiano accuse pesanti.

**** Un’operazione della polizia di Stato ha portato all’arresto in flagranza di reato di due giovani residenti nel territorio anconetano, coinvolti in un traffico di sostanze stupefacenti. I due, uno di 20 anni e l’altro di 25, sono stati trovati in possesso di una quantità significativa di cocaina, hashish e stupefacenti sintetici, suddivisi in confezioni pronte per il commercio. L’episodio ha visto la luce a Perugia, in un controllo notturno effettuato dalla squadra Volante, e ha segnato l’inizio di un processo che andrà avanti nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante un normale controllo stradale nel Vco, i Carabinieri hanno arrestato due giovani di 22 e 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

