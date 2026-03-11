Un ragazzo conosciuto come il “Pianoforte rosa” è stato recentemente vittima di un furto. Una donna misteriosa, che si dice sia la compagna di un noto musicista, si è proposta di ricomprargli tutto ciò che gli è stato sottratto. Angelo Santirocco, il “pianista rosa”, ha incontrato questa persona che ha deciso di offrire il suo aiuto.

Angelo Santirocco, il “pianista rosa”, ha trovato sul proprio cammino una persona disposta ad aiutarlo. Dopo il furto dell’attrezzatura subìto nelle scorse ore, si è fatta avanti una persona che vuole rimanere anonima. “ Voglio aiutare quel giovane pianista, chi ha passione per la musica va incoraggiato. Sempre”, ha dichiarato, come riporta il Messaggero. Che cosa era successo. Sui social l’artista aveva raccontato: “Ero andato con la mia strumentazione a suonare presso Villa Pamphili e dopo aver parcheggiato il mio furgoncino mi sono allontanato 510 minuti per andare a fare il mio solito sopralluogo alla piazza come faccio sempre anche al Parco degli Acquedotti, ma questa volta appena tornato a prendere la mia strumentazione ho trovato la portiera laterale forzata e gran parte della strumentazione rubata ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ragazzo del ‘Pianoforte rosa’ derubato, si fa avanti una misteriosa donatrice che vuole ricomprargli tutto: “È la compagna di un famoso musicista”

