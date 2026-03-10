Mi sono allontanato pochi minuti e al ritorno ho trovato la portiera forzata e gran parte della strumentazione rubata | lo sfogo di Angelo Santirocco il ragazzo del Pianoforte rosa

Un giovane residente a Roma, noto per suonare il “Pianoforte rosa” a Villa Pamphili, ha raccontato di aver trovato la portiera della sua auto forzata e molti oggetti rubati dopo un breve allontanamento. L’incidente è avvenuto recentemente, lasciando il ragazzo senza parte della strumentazione e con un danno materiale evidente. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Angelo Santirocco, il ragazzo che suona il “Pianoforte rosa ” a Roma a Villa Pamphili, è stato derubato. Lo ha comunicato lui stesso su Facebook con un video e un post dove spiega la dinamica del furto. “Ciao a Tutti, sono Angelo, il vostro ragazzo che suona il Pianoforte Rosa, purtroppo ieri mattina ero andato con la mia strumentazione a suonare presso Villa Pamphili e dopo aver parcheggiato il mio furgoncino mi sono allontanato 510 minuti per andare a fare il mio solito sopralluogo alla piazza come faccio sempre anche al Parco degli Acquedotti, ma questa volta appena tornato a prendere la mia strumentazione ho trovato la portiera laterale forzata e gran parte della strumentazione rubata ”, ha spiegato il giovane pianista che nel video ha il suo furgoncino rosa mezzo aperto alle spalle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha scelto il rosa per lanciare un messaggio: «Andare oltre i pregiudizi, perché ognuno può essere chi vuole: vidi in una vecchia foto di famiglia mio zio indossare ...

Grande solidarietà ad Angelo Santirocco dai suoi fan dopo il furto dell’attrezzatura dal furgone. Ha lanciato una raccolta fondi: «Hanno lasciato solo la tastiera» - facebook.com facebook