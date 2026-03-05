Modena Film Festival il programma si fa sempre più ricco e arriva l' incontro con il famoso musicista Samuel

Al Modena Film Festival 2026, in programma dal 15 al 19 aprile, si aggiunge un evento speciale con Samuel, il musicista torinese riconosciuto per il suo stile originale nella scena elettronica italiana. La serata con Samuel rappresenta uno dei momenti più attesi della prima edizione del festival, che quest’anno presenta un programma sempre più ricco di appuntamenti e incontri.

Sarà Samuel, il musicista torinese tra le figure più originali della scena elettronica italiana, il protagonista di una delle serate più attese della prima edizione del Modena Film Festival 2026, in programma dal 15 al 19 aprile. La proiezione del film La palla n° 13 (Sherlock Jr.) di Buster Keaton sarà resa unica da una colonna sonora originale, composta appositamente da Samuel per l'occasione ed eseguita dal vivo. L'appuntamento è fissato per mercoledì 16 aprile.

