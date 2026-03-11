In una recente dichiarazione, un uomo in carcere ha descritto le condizioni come un inferno, affermando di essere soggetto a minacce e derisioni costanti e sostenendo di non avere molte speranze di durare a lungo. Ha inoltre accusato le denunce di abusi di essere state fatte esclusivamente per motivi economici. Dopo sei anni, quest’uomo ha ribadito di non aver mai aggredito sessualmente nessuna donna.

“Ho mai aggredito sessualmente una donna? No. Non l’ho mai fatto”. Dopo sei anni Harvey Weinstein torna a parlare e nega ogni accusa. Detenuto in una cella di Rikers Island nel Bronx – un penitenziario malfamato più volte vicino alla chiusura – l’ex re indie di Hollywood ha rilasciato alcune sue riflessioni ad Hollywood Reporter. Intanto ha raccontato che in attesa di un nuovo processo contro di lui, che si aprirà il 14 aprile, è detenuto in un luogo che definisce “ un inferno ”. “Quando fino al 2024 ero nella prigione dello Stato di New York mi alzavo la mattina, facevo colazione, vedevo amici, parlavo con persone. Guardavamo la tv assieme”, ha spiegato l’orco del #MeToo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Qui in carcere è un inferno, sono costantemente minacciato e deriso, non durerò molto. Le denunce di abusi? Le hanno fatte per soldi”: parla Harvey Weinstein

