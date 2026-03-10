Weinstein rompe il silenzio dal carcere | Minacciato e malato ho paura di morire Non sono uno stupratore

Harvey Weinstein, detenuto nel carcere di Rikers Island, ha rilasciato la sua prima intervista strutturata dopo aver iniziato la detenzione. In questa occasione, ha dichiarato di sentirsi minacciato e malato, affermando di avere paura di morire. Ha anche smentito le accuse di stupro che gli sono state rivolte.

