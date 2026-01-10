Harvey Weinstein non è un caso isolato | il caso delle attrici violentate a Parma e gli abusi nel mondo dello spettacolo

Il caso di Harvey Weinstein rappresenta un esempio noto di abusi nel settore dello spettacolo, ma non è isolato. Nel 2019, a Parma, Veronica Stecchetti e Federica Ombrato hanno denunciato un regista del Teatro Due per violenza sessuale. La sentenza ha riconosciuto la responsabilità civile dell’uomo e della Fondazione, evidenziando l’importanza di affrontare e prevenire gli abusi nel mondo dello spettacolo e oltre.

Veronica Stecchetti, insieme a Federica Ombrato, ha denunciato nel 2019 un noto regista del Teatro Due di Parma per violenza sessuale: una sentenza storica ha riconosciuto la responsabilità civile dell'uomo e della Fondazione per la mancata tutela delle lavoratrici. Un caso passato quasi sotto silenzio, che apre però una riflessione più ampia sulle dinamiche di potere, sul consenso e sulla precarietà nel mondo del teatro.

