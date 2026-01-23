Riforma del settore cinema e audiovisivo | tre le proposte di legge ma credo vincerà quella di Mollicone che delega il governo
Il 18 dicembre 2025, la Commissione VII della Camera ha deciso di unificare tre proposte di legge sulla riforma del settore cinema e audiovisivo, provenienti da diverse forze politiche. Tra queste, quella di Federico Mollicone, che prevede una delega al governo, sembra essere la più probabile a prevalere. La discussione riguarda principalmente il ruolo dello Stato e le future strategie di intervento nel comparto culturale e creativo.
Il 18 dicembre 2025, la Commissione VII (Cultura, Scienza, Istruzione) ha deciso di abbinare le tre proposte di legge di riforma dell’intervento dello Stato nel settore cinematografico e audiovisivo, che sono state presentate dapprima dal Pd (dalla segretaria Elly Schlein), poi da Fratelli d’Italia (a firma di Federico Mollicone, che è anche Presidente della Commissione) e infine dal Movimento 5 Stelle (Gaetano Amato). L’iter formale delle tre proposte abbinate ha ora la denominazione, nel dossier del Servizio Studi della Camera, di “Istituzione dell’Agenzia per il Cinema e l’Audiovisivo”, ma tutti sanno che le iniziative del Pd e del M5s – che chiedono la creazione di questo nuovo soggetto istituzionale (non previsto da FdI) – non hanno realistiche chance di approvazione, e che sarà verosimilmente una “legge Mollicone” a sostituire la “legge Franceschini” (la n. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
