Il 18 dicembre 2025, la Commissione VII della Camera ha deciso di unificare tre proposte di legge sulla riforma del settore cinema e audiovisivo, provenienti da diverse forze politiche. Tra queste, quella di Federico Mollicone, che prevede una delega al governo, sembra essere la più probabile a prevalere. La discussione riguarda principalmente il ruolo dello Stato e le future strategie di intervento nel comparto culturale e creativo.

Il 18 dicembre 2025, la Commissione VII (Cultura, Scienza, Istruzione) ha deciso di abbinare le tre proposte di legge di riforma dell'intervento dello Stato nel settore cinematografico e audiovisivo, che sono state presentate dapprima dal Pd (dalla segretaria Elly Schlein), poi da Fratelli d'Italia (a firma di Federico Mollicone, che è anche Presidente della Commissione) e infine dal Movimento 5 Stelle (Gaetano Amato). L'iter formale delle tre proposte abbinate ha ora la denominazione, nel dossier del Servizio Studi della Camera, di "Istituzione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo", ma tutti sanno che le iniziative del Pd e del M5s – che chiedono la creazione di questo nuovo soggetto istituzionale (non previsto da FdI) – non hanno realistiche chance di approvazione, e che sarà verosimilmente una "legge Mollicone" a sostituire la "legge Franceschini" (la n.

© Ilfattoquotidiano.it - Riforma del settore cinema e audiovisivo: tre le proposte di legge, ma credo vincerà quella di Mollicone che delega il governo

Cna Cinema e Audiovisivo lancia un appello per valorizzare il settore, considerato una risorsa fondamentale per l'Italia.

