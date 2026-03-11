quella vera associazione di impuniti

La "banda del No" al referendum sulla riforma sulla giustizia ha commesso due errori odiosi. Il primo è certificato dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri che ha introdotto nella propaganda per il No l'accusa spicciativa e forcaiola secondo cui soltanto i mascalzoni fanno il tifo per la separazione delle carriere. Secondo la banda del No sarebbe soltanto un trucco malavitoso per mettere le Procure sotto il controllo del governo e della politica che si approprierebbe del diritto di scelta e della priorità dei processi: quelli da rinviare, quelli da seppellire, fare immediatamente. Luca Palamara ha certificato che la verità sta nell'esatto contrario: sono quelli della "banda del No" che pretendono di mantenere l'"obbligatorietà" dell'azione penale, come una facoltà politica e capricciosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

