La cattura di Maduro e il giallo della foto fake creata con l’IA di Google poi Trump pubblica quella vera

In un contesto globale segnato da tensioni e disinformazione, recenti eventi hanno attirato l’attenzione internazionale. La cattura di Maduro e il mistero legato a una foto falsa creata con l’intelligenza artificiale di Google, poi smentita da Trump, evidenziano come le sfide informatiche e politiche siano strettamente intrecciate. In un momento così delicato, è fondamentale analizzare con attenzione le dinamiche che influenzano la verità e la comunicazione pubblica.

In un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo in queste ore, le battaglie si combattono anche a un livello diverso. Nelle ore successive alla cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, sui social network ha iniziato a circolare rapidamente un’immagine che sembrerebbe documentare un momento storico: il leader venezuelano in manette, scortato da agenti della DEA, mentre scende da un aereo in un aeroporto non identificato. La foto è stata condivisa migliaia di volte su Facebook, X e Instagram, presentata come la prova visiva dell’arresto. Tuttavia, l’immagine è completamente falsa e generata attraverso strumenti di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La cattura di Maduro e il giallo della foto fake creata con l’IA di Google (poi Trump pubblica quella vera) Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «È l'ora della libertà» Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «L'ora della libertà» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Maduro, come è stato catturato: l'arresto in camera da letto, il giallo della foto in manette e la taglia da 50 milioni di dollari; L'arresto in camera da letto, la taglia e il giallo della foto. Ecco com'è stato catturato Maduro; Venezuela, l'arresto di Maduro e il giallo della foto che circola online; Nicolas Maduro, la prima foto in manette dopo la cattura (postata da Trump su Truth): la tuta della Nike, le cuffie isolanti e la benda.... Venezuela, l'arresto di Maduro e il giallo della foto che circola online - L'immagine che sta circolando su diversi social media dopo i raid Usa e la cattura ... msn.com

