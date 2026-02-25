La vita vera non è quella dei social | Don Merola sprona i giovani

Tempo di lettura: 3 minuti È stata una mattinata di riflessione e partecipazione quella che ha visto protagonista don Luigi Merola, sacerdote noto per il suo impegno antimafia e presidente della Fondazione Onlus A’ Voce de’ Creature, all’Istituto Tecnico Economico “Luigi Amabile” di Avellino. L’incontro, organizzato nell’ambito delle attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, si è tenuto martedì 25 febbraio 2026 alle ore 10.30 nell’Aula Magna della scuola. Il tema scelto per la giornata, “Quando la fede anima la vocazione alla legalità”, ha posto al centro del dibattito il legame tra impegno personale, responsabilità sociale e contrasto alle dinamiche criminali. Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica, prof.ssa Antonella Pappalardo, l’iniziativa è proseguita sotto la guida del moderatore, l’avvocato Almerigo Pantalone. Durante il suo intervento, don Merola ha condiviso con gli studenti la sua lunga esperienza di lotta alla criminalità organizzata attraverso strumenti di cultura, solidarietà e supporto ai giovani a rischio, offrendo esempi concreti di scelte coraggiose e di militanza civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

LabTv. . Confronto con gli studenti questa mattina per Don Luigi Merola all'Ite “Amabile” di Avellino, dove si è parlato di legalità e modelli positivi. Il prete anticamorra, presidente della fondazione “A' voce de' creature” ha parlato degli esempi distorti raccontati - facebook.com facebook