Referendum i manifesti del Comitato Camere Penali per il Sì | Giocatore e arbitro in squadre diverse

Il Comitato per il Sì dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha dato il via alla sua campagna di affissioni, portando in strada i manifesti con lo slogan “Giocatore e arbitro in squadre diverse”. La scelta nasce dopo che nelle ultime settimane si sono intensi i dibattiti sulla riforma costituzionale che riguarda la separazione delle carriere nella magistratura. I manifesti raffigurano un arbitro e un giocatore, simboli di un sistema giudiziario più chiaro, e sono stati affissi nelle principali città italiane, tra cui Roma e Milano.

È partita in questi giorni la campagna di affissioni del Comitato per il Sì dell'Unione delle Camere Penali Italiane in vista del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura. I manifesti, in grande formato sulle facciate di alcuni edifici, sono visibili a Roma e Milano in diversi snodi urbani ad alta visibilità – da Piazza Mazzini all'area del Vaticano e all'asse dell'Aurelia e, a Milano, tra i Navigli, Viale Bligny e il centro della città, in zona Via LargaLargo Augusto – con un'immagine che richiama una storica battaglia culturale dell'avvocatura penale e lo slogan "Giocatore e arbitro non devono essere della stessa squadra".