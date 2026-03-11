Sei persone sono state portate davanti a un giudice con l’accusa di traffico di droga e estorsioni. L’indagine riguarda un’organizzazione che movimentava cocaina tra Napoli e il Sannio, con un debito di 32 mila euro relativo a droga. I soggetti coinvolti sono stati chiamati immediatamente a comparire in tribunale. La vicenda si sviluppa attraverso un procedimento penale che si aprirà a breve.

Un'organizzazione dedita al traffico di cocaina tra Napoli e il Sannio finirà direttamente a processo. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino, ha disposto il giudizio immediato nei confronti di sei imputati ritenuti coinvolti, a vario titolo, in un presunto sistema di approvvigionamento, trasporto e spaccio di droga. La prima udienza è stata fissata per il 21 aprile 2026 davanti al Tribunale collegiale di Napoli. L'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli con il sostituto procuratore Henry John Woodcock, avrebbe portato alla luce un'organizzazione che, secondo l'accusa, operava stabilmente tra Napoli e diverse località del Sannio e dell'Irpinia, in particolare ad Apollosa, Altavilla Irpina e Mirabella Eclano.

© Anteprima24.it - Quel debito di cocaina da 32mila euro: sei persone a giudizio immediato per droga ed estorsioni

