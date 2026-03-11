Milano vandalizzato il circolo Meazza prima dell’incontro sul referendum giustizia

Nella notte, il circolo culturale di Quarto Oggiaro è stato vandalizzato con vetri rotti, attrezzature danneggiate e alcuni oggetti rubati. L’edificio si trova a Milano e questa sera avrebbe dovuto ospitare un evento dedicato alle «ragioni del Sì» sul referendum giustizia. Nessun dettaglio sui responsabili o sui motivi dell’attacco è stato ancora comunicato.

Nella notte vetri rotti, attrezzature distrutte e furti al circolo culturale di Quarto Oggiaro che questa sera ospiterà un evento sulle «ragioni del Sì». Per Fratelli d'Italia è un atto intimidatorio. Danni stimati in circa 5.000 euro. Il Circolo culturale Meazza di Milano vandalizzato nella notte, a poche ore da un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. Vetri rotti, attrezzature distrutte e furti: è quanto denunciato da esponenti di Fratelli d'Italia che questa sera avrebbero dovuto partecipare all'evento nel quartiere di Quarto Oggiaro.