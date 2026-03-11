Quattro quintali di hashish di alta qualità sono stati sequestrati durante un’operazione delle forze dell’ordine. Si tratta di oltre 400 chili di sostanza stupefacente, che avrebbero potuto portare a un giro d’affari di circa quattro milioni di euro. Il carico, rinvenuto in diverse zone, rappresenta un importante intervento contro il traffico di droga.

Oltre 400 chili di hashish, destinati a generare un giro d’affari di quattro milioni: è il frutto del sequestro effettuato dai carabinieri della Stazione di Binasco, Compagnia di Abbiategrasso, nell’ambito di un’articolata attività di contrasto al traffico di stupefacenti che ha infine condotto all’arresto di un trentaseienne residente a Zibido San Giacomo, colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione è il risultato del monitoraggio di un insolito movimento di soggetti nei pressi di un’abitazione di via XXV Aprile: l’intervento risolutivo dei militari è scattato la scorsa settimana, quando i militari hanno individuato un box adibito a deposito di stoccaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quattro quintali di hashish con “brand“ di alta qualità. Avrebbero fruttato 4 milioni

