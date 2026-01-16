Maxi sequestro di cocaina a Bergamo | sul mercato avrebbe fruttato venti milioni di euro

La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato una grande quantità di cocaina a Bergamo, stimata un valore di circa venti milioni di euro sul mercato. L’intervento è avvenuto durante un controllo nella zona industriale, quando i militari hanno notato comportamenti sospetti da parte del conducente di un camion. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga e al fenomeno della criminalità organizzata nella regione.

Maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di Brescia. I militari stavano svolgendo un controllo nella zona industriale della provincia di Bergamo quando hanno visto i movimenti sospetti del conducente di un mezzo pesante.

La Guardia di Finanza di Brescia blocca a Bergamo il Maxicarico: oltre 160 Chili di cocaina e 2 arresti (operazione contro i Trafficanti di Morte!) - ?? Un'operazione lampo della Guardia di Finanza di Brescia ha intercettato un carico RECORD di 160 kg di cocaina nel Bergamasco. quibrescia.it

Sequestrati 160 kg di cocaina nascosti in un tir: due arresti a Bergamo - L’operazione è della Guardia di Finanza di Brescia: la droga avrebbe potuto fruttare sul mercato circa 20 milioni di euro ... giornaledibrescia.it

