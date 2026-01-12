False consegne di bombole di gas medicale | scoperta maxi truffa al Sistema Sanitario

Una vasta truffa al Sistema Sanitario calabrese è stata scoperta, riguardante false consegne di bombole di gas medicale. Gli indagati avevano attestato falsamente la consegna di dispositivi essenziali per pazienti con gravi patologie respiratorie o in fase terminale, truffando così il sistema pubblico. L’indagine ha portato alla luce una frode di notevole entità ai danni della sanità regionale e nazionale.

AGI - Truffavano il sistema sanitario nazionale e della Calabria attraverso false certificazione di consegna di bombole di gas medicale, dispositivi utilizzati soprattutto per pazienti affetti da gravi patologie pneumologiche o in fase terminale. È quanto scoperto dai carabinieri del Nas di Reggio Calabria che hanno eseguito 12 misure cautelari emesse dal gip del tribunale per i reati di "associazione per delinquere, falso ideologico e materiale, esercizio abusivo della professione sanitaria, accesso abusivo a sistema informatico, truffa aggravata in danno del Sistema Sanitario, favoreggiamento personale, peculato e corruzione".

Bombole d'ossigeno mai date ai pazienti, 12 misure per truffa al Servizio sanitario - Dodici misure cautelari per associazione per delinquere, falso ideologico e materiale, esercizio abusivo ... notizie.tiscali.it

Bombole di ossigeno fantasma per truffare il Sistema sanitario, blitz nel Reggino: 12 misure cautelari – VIDEO - Coinvolti il titolare di una ditta trasporti, il responsabile di una multinazionale, medici e dipendenti Asp ... corrieredellacalabria.it

