Quarti FIBA | Reggio ospita Murcia sfida epica al Pala Bigi
Mercoledì 11 marzo 2026, il Pala Bigi di Reggio Emilia accoglie la partita di Quarti di FIBA tra la squadra di casa e Murcia. È una sfida tra due team che si sfidano in un incontro di alto livello, con il pubblico pronto a seguire ogni movimento sul campo. La partita rappresenta un momento importante del torneo per entrambe le formazioni.
La serata di mercoledì 11 marzo 2026 vedrà il Pala Bigi di Reggio Emilia trasformarsi in teatro di uno scontro europeo di alto livello. La Pallacanestro Reggiana, sponsorizzata dalla Una Hotels, accoglierà alle ore 20:00 la formazione spagnola UCAM Murcia per l’andata dei quarti di finale della FIBA Europe Cup. Si tratta di una sfida che metterà alla prova le nuove potenzialità del team emiliano, recentemente rafforzato da nuovi innesti e reduce di una convincente vittoria contro Trieste. Gli ospiti, pur avendo subito una sconfitta netta contro il Valencia nella Liga spagnola, restano una delle formazioni favorite per la conquista del trofeo continentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
