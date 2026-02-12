Reggio scende al secondo posto e ai quarti sfida Murcia

Da mondosport24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, Reggio Emilia ha perso contro Bosna a Sarajevo e si è fermata al secondo posto nel girone. La partita si è conclusa con un punteggio di 85-71, e ora i reggiani devono affrontare i quarti di finale contro Murcia.

Nel contesto della FIBA Europe Cup, la sfida disputata a Sarajevo ha visto Bosna prevalere su Reggio Emilia con il punteggio di 85-71, definendo così l’accesso ai quarti per la squadra bosniaca. Reggio Emilia è stata competitiva solo nel primo quarto, poi ha perso ritmo e continuità, andando incontro a una reazione insufficiente per ribaltare l’esito. Il risultato finale è stato 85-71 in favore di Bosna. Reggio Emilia è entrata nel match con una presenza incisiva nel primo periodo, ma ha progressivamente perso intensità e lucidità, finendo per subire la fisicità e l’organizzazione dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

reggio scende al secondo posto e ai quarti sfida murcia

© Mondosport24.com - Reggio scende al secondo posto e ai quarti sfida Murcia

Approfondimenti su Reggio Emilia Basket

Che brutta Una Hotels, disfatta a Sarajevo. Ai quarti se la vedrà coi favoriti del Murcia

I quarti di finale della competizione sono iniziati con una sconfitta dura per Una Hotels, che si è arresa in modo netto contro il Telekom Bosnia a Sarajevo.

Il Venezia vince a Reggio e balza al secondo posto in classifica

Il Venezia FC ottiene una vittoria importante a Reggio Emilia, superando la Reggiana nonostante un rigore sbagliato e un'espulsione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Reggio Emilia Basket

Argomenti discussi: Reggio, Hotel Miramare: buona la terza? Nuova asta con prezzo ribassato; Ragazze più brave dei ragazzi a scuola, ma penalizzate sul lavoro; Presentato a Unimore il Rapporto di Genere Almalaurea 2026; Sondaggio politico, calano tutti i big e Vannacci oltre il 3%.

reggio scende al secondoReggio, Hotel Miramare: buona la terza? Nuova asta con prezzo ribassatoIl prezzo a base d’asta scende ulteriormente: è ridotto di un quinto rispetto al secondo tentativo, come indicato nell’avviso. I dettagli ... citynow.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.