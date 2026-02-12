Reggio scende al secondo posto e ai quarti sfida Murcia

Questa sera, Reggio Emilia ha perso contro Bosna a Sarajevo e si è fermata al secondo posto nel girone. La partita si è conclusa con un punteggio di 85-71, e ora i reggiani devono affrontare i quarti di finale contro Murcia.

Nel contesto della FIBA Europe Cup, la sfida disputata a Sarajevo ha visto Bosna prevalere su Reggio Emilia con il punteggio di 85-71, definendo così l'accesso ai quarti per la squadra bosniaca. Reggio Emilia è stata competitiva solo nel primo quarto, poi ha perso ritmo e continuità, andando incontro a una reazione insufficiente per ribaltare l'esito. Il risultato finale è stato 85-71 in favore di Bosna. Reggio Emilia è entrata nel match con una presenza incisiva nel primo periodo, ma ha progressivamente perso intensità e lucidità, finendo per subire la fisicità e l'organizzazione dei padroni di casa.

