‘Quando vedo un mio casco a un semaforo mi ricordo come è nato’ | la filosofia di Antonio Locatelli l' uomo che ha costruito Airoh dal nulla
Antonio Locatelli, fondatore di Airoh, racconta come ogni volta che vede un suo casco fermo a un semaforo ricorda il momento in cui ha iniziato questa avventura, senza aver seguito percorsi tradizionali di formazione imprenditoriale. La sua esperienza si distingue da quella di molti imprenditori che hanno studiato in università o business school. La sua storia riflette un percorso diverso, basato su passione e iniziativa personale.
La storia di Antonio Locatelli non assomiglia a quella dei classici imprenditori formati nelle università o nelle business school. Cresciuto con una vivacità difficile da incanalare nei percorsi tradizionali, Locatelli abbandona la scuola già in seconda media, completando il ciclo con la terza media in un istituto militare. "La scuola non era più per me", racconta con una schiettezza disarmante nell'intervista rilasciata al vodcast Money Vibez Stories, registrata presso la sede de Il Giorno a Milano. Riconosce oggi le conseguenze di quella scelta — in primis la mancanza di una conoscenza dell'inglese che ha complicato non poco le relazioni internazionali — ma non si pente di nulla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
