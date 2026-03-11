‘Quando vedo un mio casco a un semaforo mi ricordo come è nato’ | la filosofia di Antonio Locatelli l' uomo che ha costruito Airoh dal nulla

Antonio Locatelli, fondatore di Airoh, racconta come ogni volta che vede un suo casco fermo a un semaforo ricorda il momento in cui ha iniziato questa avventura, senza aver seguito percorsi tradizionali di formazione imprenditoriale. La sua esperienza si distingue da quella di molti imprenditori che hanno studiato in università o business school. La sua storia riflette un percorso diverso, basato su passione e iniziativa personale.