Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, si apre raccontando in un’intervista del ricordo della morte di suo padre. A Cronache di Spogliatoio, Henrikh Mkhitaryan ha ricordato con commozione la scomparsa prematura del padre. Il centrocampista dell’ Inter ha spiegato come quel dolore guidi oggi il suo essere genitore: la priorità assoluta è il tempo trascorso con i figli, un aspetto che influenzerà anche le sue scelte professionali future. QUI: le notizie più rilevanti del giorno sull’Inter. LA MORTE DI MIO PADRE – « Purtroppo non mi ricordo benissimo perché avendo sette anni, sarebbe una bugia dire di ricordarmi ogni giorno che ho passato con lui perché in quel momento non ti accorgi che mancano pochi giorni da vivere con lui. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mkhitaryan a cuore aperto: «Mi ricordo benissimo la morte di mio padre e quella frase che mi è rimasta in testa. Sui miei figli e sul mio futuro…»

Leggi anche: Cobolli: "Questa vittoria è anche di mio padre. Mio fratello? Metà del mio cuore. Bove mi ha cambiato"

Leggi anche: “Mi spaventano malattia e sofferenza non la morte. Prima di morire mio padre ci disse ‘ questa è la mia ultima sera’. Dico grazie anche agli italiani che non mi amano”: parla Emanuele Filiberto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

CorSera - Gennaio si preannuncia come un periodo di valutazioni importanti per la dirigenza dell’Inter, tra rinnovi da definire e possibili separazioni. Il club nerazzurro avvierà confronti con Sommer, Acerbi, Darmian, de Vrij e Mkhitaryan per stabilire le pr - facebook.com facebook