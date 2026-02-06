Ero in bici con mio figlio quando un ragazzo incappucciato si è avvicinato e mi ha tirato un pugno in faccia Sapere che quell’uomo è ancora in giro fa paura | la denuncia di una 44enne

Una donna di 44 anni ha raccontato di essere stata aggredita lunedì pomeriggio nel quartiere San Lorenzo, a Roma. La donna stava andando in bicicletta con suo figlio di 10 anni quando un ragazzo incappucciato le si è avvicinato e le ha dato un pugno in faccia.

“Stamattina stava facendo colazione, controllato a vista dai carabinieri. Tutto questo è assurdo”. Parla ancora sotto choc la donna di 44 anni aggredita lunedì pomeriggio nel quartiere San Lorenzo, a Roma, mentre accompagnava in bicicletta il figlio di 10 anni dall’oculista. Un’aggressione improvvisa, avvenuta in pieno giorno, che ha riacceso le paure dei residenti dopo la notizia che il presunto responsabile è tornato in strada. L’episodio è avvenuto intorno alle 16.30 in via dei Dalmati: “Ero in bici, mio figlio era dietro di me – ha raccontato la donna a RomaToday – quando all’improvviso si è avvicinato u n ragazzo incappucciato e mi ha colpita con un pugno al volt o, all’altezza dell’occhio destro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

