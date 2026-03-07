Sinner quando gioca a Indian Wells? La data del match con Shapovalov

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Indian Wells per il terzo turno del torneo. Dopo aver vinto il suo incontro contro Dalibor Svrcina con un risultato di 6-1, 6-1, il tennista italiano affronterà Denis Shapovalov. La data del match tra Sinner e Shapovalov non è ancora ufficiale, ma si prevede che si svolga nei prossimi giorni.

(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro ha superato il secondo turno di Indian Wells battendo il ceco Dalibor Svrcina in due set con il netto punteggio di 6-1, 6-1. Dopo l’esordio vincente al Masters 1000 americano, a cui arriva senza punti da difendere avendo saltato la scorsa edizione a causa della sospensione per il caso Clostebol, Sinner si prepara quindi al terzo turno del torneo, dove troverà il canadese Denis Shapovalov. La sfida con Shapovalov, numero 39 del ranking, è in programma tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, con orario ancora da definire. Quello di Indian Wells sarà il terzo incrocio tra i due, fermi sul parziale di 1-1. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

