La scelta di Perlasca, eroe silenzioso. Il coraggio civile arriva a teatro.

“Perlasca il coraggio di dire no“, al Nuovo di Arcore arriva lo spettacolo che celebra, in anticipo, il Giorno della Memoria. La tragedia della Shoah, attraverso una storia di coraggio che resta una pagina luminosa nell’orrore dell’olocausto. Vite salvate dall’imprenditore che non si girò dall’altra parte. In scena Alessandro Albertin, sarà lui il protagonista della storia che "vale la pena conoscere o riscoprire, un esempio che fa riflettere sulla possibilità che è sempre data a ciascuno di noi di compiere una scelta e di agire", spiega Gianni Spinelli, alla guida del cine-teatro. La pièce, diretta da Michela Ottolini, ripercorre l’incredibile vicenda, rimasta all’oscuro per decenni, di Giorgio Perlasca, che, tra il 1944 e il 1945, salva la vita, strappandoli da morte certa, a migliaia di ebrei ungheresi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

