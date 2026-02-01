Djokovic ammira l’impresa di Alcaraz | Un gesto che entrerà nella storia del tennis

Novak Djokovic si è detto impressionato dall’impresa di Carlos Alcaraz dopo la vittoria all’Australian Open. Il campione serbo ha elogiato il giovane spagnolo, definendo il suo gesto come qualcosa che rimarrà nella storia del tennis. Djokovic ha riconosciuto il talento e la determinazione di Alcaraz, sottolineando come il suo successo rappresenti un momento importante per il circuito. La scena si è accesa tra i due, con il pubblico che ha assistito a un incontro di stili e personalità opposte, ma entrambe di grande livello.

Novak Djokovic ha dedicato un apprezzamento senza precedenti a Carlos Alcaraz dopo la vittoria del torneo dello Australian Open. L’atleta serbo, al termine della finale disputata a Melbourne, si è avvicinato al 20enne spagnolo per congratularsi personalmente, definendo il suo percorso “un gesto che entrerà nella storia del tennis”. La frase, pronunciata con tono rispettoso e sincero, è stata raccolta da testimoni presenti sul campo e ha subito circolato in tutta la comunità sportiva. Alcaraz ha conquistato il suo primo titolo Slam in carriera, superando in tre set il campione in carica, Novak Djokovic, con un gioco dominante, fisico e mentale di alto livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Djokovic ammira l’impresa di Alcaraz: “Un gesto che entrerà nella storia del tennis Approfondimenti su Djokovic Alcaraz Nadal ammira Djokovic, ma il suo cuore è per Alcaraz in finale. Rafael Nadal ha detto che tifera’ per Alcaraz in finale agli Australian Open. Musetti agli Australian Open è riuscito in un’impresa sfortunata mai vista nella storia del tennis Lorenzo Musetti aveva la possibilità di passare in semifinale agli Australian Open, ma si è ritirato nei quarti di finale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Djokovic vs Alcaraz – Who Wins the Next Grand Slam Ultime notizie su Djokovic Alcaraz Argomenti discussi: Sinner travolge Shelton, sarà semifinale contro Djokovic a Melbourne; Tennis, Australian Open, duello Sinner-Alcaraz in quota: per i bookie Djokovic è l'outsider. «Sinner? Mi ha lasciato vincere»: i segreti dietro l'incredibile impresa di DjokovicDopo cinque kappaò consecutivi contro Jannik, il Djoker si è ribellato a un destino che sembrava già scritto e ora va a caccia del 25° Slam ... corriere.it Bertolucci: «Sinner leggermente favorito, ma Djokovic può fare l’impresa»Dovrebbe essere abituato, l’aveva già visto altre volte, aveva perso tre set a zero se non sbaglio anche l’anno scorso, e agli scorsi Australian Open: o si è dimenticato, o in effetti Sinner tira ... ilsole24ore.com Tra #Djokovic e #Sinner partita stupenda e complessa da guardare e basta, altrimenti sarebbe come leggere l'Iliade e fare il tifo tra Ettore e Achille. Si ammira e basta x.com DJOKOVIC: “TUTTI QUELLI CHE VOLEVANO VEDERMI RITIRATO MI HANNO DATO FORZA E MOTIVAZIONE” In attesa di scendere in campo per la finale degli Australian Open, Novak Djokovic ha scaldato l’atmosfera. Il serbo, con il suo solito carattere in - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.