Punto Nascita della Gruccia San Giovanni Civica attacca il Pd

Il gruppo di opposizione San Giovanni Civica ha criticato duramente il Partito Democratico durante il dibattito tenutosi ieri in Consiglio comunale a San Giovanni Valdarno, concentrandosi sulla discussione riguardante il futuro del punto nascita dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia. La discussione si è focalizzata sulle questioni legate alla struttura ospedaliera e alle decisioni prese in ambito locale.

Arezzo, 06 marzo 2026 – Duro intervento del gruppo di opposizione San Giovanni Civica sul dibattito che si è svolto ieri in Consiglio comunale a San Giovanni Valdarno sul futuro del punto nascita dell'Ospedale Santa Maria alla Gruccia. Il gruppo civico accusa il Partito Democratico e la maggioranza di centrosinistra di aver seguito "gli ordini di scuderia" provenienti dalla Regione Toscana, mettendo gli interessi di partito davanti a quelli della comunità locale. «Come volevasi dimostrare – afferma il gruppo di opposizione – sul punto nascita della Gruccia il Pd ha eseguito diligentemente le indicazioni dei vertici regionali. E non poteva fare altrimenti.