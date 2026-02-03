Punto Nascita della Gruccia San Giovanni Civica annuncia una mozione in Consiglio comunale
San Giovanni Civica prepara una mozione in Consiglio comunale per chiedere alla Regione Toscana di rivedere la delibera sulla chiusura del Punto Nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. La lista civica si muove per impegnare la sindaca Valentina Vadi, anche presidente della Conferenza dei Sindaci, a chiedere ufficialmente il ritiro o la revisione dell’atto regionale. La questione tiene banco tra cittadini e amministratori da settimane, con la possibile chiusura che rischia di lasciare senza servizio un punto nascita storico per il territorio. Ora
Arezzo, 03 febbraio 2026 – San Giovanni Civica interviene sulla vicenda del Punto Nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia e annuncia la presentazione, nel prossimo Consiglio comunale, di un documento volto a impegnare la sindaca Valentina Vadi — anche in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci — a richiedere formalmente alla Regione Toscana il ritiro o la revisione della delibera regionale nelle parti che riguardano la chiusura della maternità della Gruccia. I civici richiamano il forte senso di partecipazione civica e di comunità emerso con chiarezza durante la mobilitazione di sabato scorso, promossa a difesa del Punto Nascita, considerato un servizio essenziale per l’intero territorio del Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Santa Maria Gruccia
Cisl: "Punto nascita della Gruccia: a rischio chiusura un’eccellenza per colpa di una cattiva organizzazione"
La possibile chiusura del punto nascita dell’ospedale della Gruccia evidenzia le criticità nella gestione della sanità territoriale.
Punto nascita della Gruccia. La consigliera regionale Casini favorevole ad una revisione dei parametri
Il punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi è al centro di una discussione sulla revisione dei parametri.
Ultime notizie su Santa Maria Gruccia
Argomenti discussi: Punto nascita della Gruccia, il Valdarno in piazza: Impensabile chiuderlo; Punto nascita, oltre 200 persone alla manifestazione davanti alla Gruccia; Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino: posizione unitaria sul punto nascita della Gruccia; Il Punto nascita della Gruccia non si tocca: il Valdarno difende il diritto a nascere vicino casa.
Punto nascita della Gruccia, San Giovanni Civica annuncia una mozione in Consiglio comunaleL’obiettivo è quello di impegnare la sindaca Valentina Vadi — anche in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci — a richiedere formalmente alla Regione Toscana il ritiro o la revisione della ... msn.com
Punto nascita Gruccia. Dalla Regione un dossier infrastrutturale a sostegno della derogala revisione del parere negativoIl documento evidenzia tempi di percorrenza non sostenibili sia con mezzo privato sia con trasporto pubblico. L’eventuale chiusura del punto nascita dell’Ospedale della Gruccia determinerebbe una gr ... quotidianosanita.it
L’Amministrazione comunale di Bucine al fianco del punto nascita della Gruccia Questa mattina l’Amministrazione comunale di Bucine ha partecipato alla manifestazione davanti all’ospedale del Valdarno in sostegno del punto nascita della Gruccia, insieme a - facebook.com facebook
Manifestazione di mamme per tenere aperto punto nascita di ospedale del Valdarno. Reparto di maternità è sotto 500 parti l'anno e rischia la chiusura #ANSA x.com
