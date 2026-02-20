Rifiutato dalla mamma si fa adottare da un peluche dell' Ikea | la commovente storia del macaco Punch
Il piccolo Punch-kun, un macaco nato nel luglio 2025 nello zoo di Ichikawa, ha attirato l’attenzione online. La madre lo ha rifiutato pochi minuti dopo la nascita, lasciandolo senza cure materne. Per aiutarlo, i custodi hanno messo a disposizione alcuni peluche, e lui ha scelto di farsi adottare da un morbido orsacchiotto dell’Ikea. La sua scelta ha commosso molte persone, che hanno seguito la sua storia sui social. Ora Punch-kun riceve l’affetto di tutti.
La commovente storia del piccolo Punch-kun, macaco nato in cattività nello zoo di Ichikawa lo scorso luglio del 2025, sta facendo in queste ore il giro del web: il cucciolo, infatti, rifiutato dalla madre poco dopo il parto, si è fatto "adottare" da un peluche da lui stesso scelto tra alcuni che gli erano stati messi a disposizione dai custodi della struttura con l'obiettivo di non farlo sentire solo. Secondo i dipendenti dello zoo, alla base del rifiuto dell'esemplare femminile che lo ha messo al mondo potrebbero esserci le sofferenze da lei patite in occasione del primo parto, unitamente alle difficili condizioni ambientali e alla calura estiva.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Un peluche a cui aggrapparsi e milioni di like: cosa racconta davvero la storia del macaco PunchPunch, un giovane macaco giapponese abbandonato alla nascita, ha conquistato i social grazie a un peluche con cui si coccola.
La madre lo rifiuta dopo il parto e lui cresce con un peluche: “Gli fa da mamma surrogata, gli dà un senso di protezione”: il macaco Punch-kun conquista il webLa madre di Punch-kun lo ha respinto subito dopo il parto, lasciandolo solo e senza cure.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cucciolo di macaco rifiutato dalla mamma si rifugia in un peluche: la storia virale del piccolo Punch; L’asinello Astro è una star su TikTok: ecco la sua nuova vita in appartamento tra biberon e copertine; Punch, il cucciolo viene aggredito dalle altre scimmie e si rifugia nel suo peluche; Zoe Trinchero, la mamma: Mi sto torturando per non averle detto di tornare a casa quella sera. La mia bambina non tornerà più da me.
Cucciolo di macaco rifiutato dalla mamma si rifugia in un peluche: la storia virale del piccolo PunchSi chiama Punch-kun, ha poco più di sei mesi ed è un esemplare di Macaca fuscata, il macaco giapponese, nato nello zoo di Ishikawa. msn.com
Punch, il macaco rifiutato dopo la nascita, è cresciuto con una «mamma» pelucheUna storia che in natura si sarebbe probabilmente conclusa nel peggiore dei modi è diventata un esempio di resilienza. E lui oggi è un fenomeno social ... corriere.it
L’abbraccio che sta facendo il giro del mondo Punch è un cucciolo di macaco nato in Giappone. Dopo essere stato rifiutato dalla mamma, i custodi gli hanno regalato un peluche per aiutarlo a superare l’ansia e l’isolamento. Oggi Punch non se ne separa - facebook.com facebook
Ci sarà un altro processo per la mamma di #Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Reggio Emilia dalla famiglia nel 2021 perchè aveva rifiutato un matrimonio combinato. x.com