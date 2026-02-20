Rifiutato dalla mamma si fa adottare da un peluche dell' Ikea | la commovente storia del macaco Punch

Il piccolo Punch-kun, un macaco nato nel luglio 2025 nello zoo di Ichikawa, ha attirato l’attenzione online. La madre lo ha rifiutato pochi minuti dopo la nascita, lasciandolo senza cure materne. Per aiutarlo, i custodi hanno messo a disposizione alcuni peluche, e lui ha scelto di farsi adottare da un morbido orsacchiotto dell’Ikea. La sua scelta ha commosso molte persone, che hanno seguito la sua storia sui social. Ora Punch-kun riceve l’affetto di tutti.

La commovente storia del piccolo Punch-kun, macaco nato in cattività nello zoo di Ichikawa lo scorso luglio del 2025, sta facendo in queste ore il giro del web: il cucciolo, infatti, rifiutato dalla madre poco dopo il parto, si è fatto "adottare" da un peluche da lui stesso scelto tra alcuni che gli erano stati messi a disposizione dai custodi della struttura con l'obiettivo di non farlo sentire solo. Secondo i dipendenti dello zoo, alla base del rifiuto dell'esemplare femminile che lo ha messo al mondo potrebbero esserci le sofferenze da lei patite in occasione del primo parto, unitamente alle difficili condizioni ambientali e alla calura estiva.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

