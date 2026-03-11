Il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica è sceso a 0,1478 euro al chilowattora nella giornata di mercoledì 11 marzo 2026. Viene indicato come il valore attuale, con alcune ore considerate da evitare. La cifra rappresenta il costo medio dell’energia in Italia, aggiornato quotidianamente. Non sono stati segnalati altri dettagli relativi a variazioni o dinamiche di mercato.

Il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica si attesta oggi, mercoledì 11 marzo 2026, a 0,1478 euro al chilowattora. Rispetto alla giornata precedente, il valore medio ha subito una variazione negativa di 0,0208 euro, segnalando un calo immediato rispetto ai livelli del 10 marzo. Questa flessione segue un periodo di forte volatilità registrata nel mese corrente, che ha il prezzo medio mensile salire a 0,1424 euro, il valore più alto degli ultimi dodici mesi. L’analisi delle fluttuazioni orarie della giornata del 10 marzo rivela differenze sostanziali tra le fasce orarie: mentre la ventiquattresima ora ha registrato il minimo assoluto a 0,1405 euro, la ventesima ora ha toccato il picco massimo di 0,1754 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PUN in calo: 0,1478 euro e le ore da evitare

Articoli correlati

Energia elettrica in calo: PUN a 0,1129€/kWh, bollette non subito più leggere per complessità tariffaria.Bollette più leggere? L'energia elettrica scende, ma la situazione resta complessa per le famiglie italiane L’energia elettrica in Italia costa meno:...

Leggi anche: “Tre euro per pulire una stanza da 800 euro a notte. Siamo pagati a camera, non a ore”. La protesta delle lavoratrici dei grandi hotel durante le Olimpiadi

Contenuti e approfondimenti su PUN in calo 0 1478 euro e le ore da...

Discussioni sull' argomento PUN e PSV in leggero calo a febbraio, ma le tensioni geopolitiche spingono i prezzi all’insù; PUN e PSV in calo a febbraio 2026 ma quotazioni in forte rialzo a marzo: i dati aggiornati; PUN febbraio 2026: valore medio e previsioni per luce e gas; Le riserve di gas sono in calo? Perché potrebbe essere un rischio per il prossimo inverno.

PUN e PSV in leggero calo a febbraio, ma le tensioni geopolitiche spingono i prezzi all’insùl’attuale quadro geopolitico sta spingendo al rialzo i costi di energia elettrica e gas, alimentando le preoccupazioni delle famiglie. key4biz.it

Meteo Toscana: temporali e temperature in calo oggi e domani - facebook.com facebook

Continua il calo dei prezzi del petrolio: Brent a 93$ al barile (-5,5%), Wti sotto 89$ (-6,2%) dopo che Donald #Trump ieri ha detto a CBS News ha detto che la guerra con l' #Iran "è praticamente completa", anche se il presidente Usa successivamente su Truth h x.com