Durante le Olimpiadi, alcune camerieri degli hotel di Milano si sono radunate in protesta. Reclutano appena tre euro per ogni stanza, anche se quella stanza viene affittata a 800 euro a notte. Laura, una delle lavoratrici, spiega che vengono pagate a camera, non a ore, e questa differenza rende difficile sostenere le spese quotidiane. La protesta si fa sentire tra le donne che lavorano nel settore alberghiero, chiedendo condizioni più eque.

“Tre euro netti per pulire una stanza che viene venduta a 800 euro a notte”. Laura è una cameriera ai piani di un hotel a quattro stelle di Milano. Una delle tante lavoratrici in appalto che reggono il sistema del turismo di una città che da oggi si prepara a vivere il grande evento delle Olimpiadi invernali. “Ogni giorno attacco alle 8.30 – racconta al Fatto.i t la sua collega Irene – ci consegnano un foglio dove devi fare 12 camere in 6 ore. Ma se tu non riesci a fare le tue 6 ore sei pagato per le camere che fai, dunque è come se fossimo pagati a camera, non a ore”. Quanto si porta a casa al mese? “Dipende, ma in media sui 800-900 euro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tre euro per pulire una stanza da 800 euro a notte. Siamo pagati a camera, non a ore”. La protesta delle lavoratrici dei grandi hotel durante le Olimpiadi

Approfondimenti su Olimpiadi Lavoro

Le Olimpiadi di Tokyo stanno attirando moltissimi visitatori, ma non tutti possono permettersi di partecipare.

Con l’arrivo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, i prezzi di hotel e ristoranti salgono già.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Lavoro

Argomenti discussi: 3 Scope elettriche top in offerta su Amazon: Dreame H15 Pro, Tineco i5 Stretch e Narwal V40; Sacchi neri con immondizia, rifiuti ingombranti e copertoni lanciati nella scarpata a bordo strada: scoperta discarica abusiva, tre persone denunciate; Abbandona tre tonnellate di detriti al Campasso, incastrato dalle telecamere; Dyson V12 Origin: oltre 100 euro di sconto su eBay.

Tanti acrilici a lunga durata da Cartogiochi sia sfusi a tre euro che in confezioni differenti facebook