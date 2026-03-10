Pulsar Benedetto Levi Iliad | Serve un rovesciamento dei pregiudizi sulle Stem sono uno strumento per capire meglio il mondo che ci circonda

Benedetto Levi di Iliad ha affermato che è necessario sfatare i pregiudizi sulle STEM, considerate uno strumento per comprendere meglio il mondo. Ha inoltre spiegato che la promessa dell’azienda si fondava su due punti principali: la trasparenza totale verso i clienti, che in Italia non era garantita all’epoca, e la qualità delle reti e delle infrastrutture.

«In realtà la nostra promessa si basava su due pilastri. Uno, la più totale trasparenza verso i nostri clienti, in un mercato italiano che in quel momento non la garantiva e secondo la qualità delle nostre reti e infrastrutture ». Inizia così l'avventura di Iliad, leader della telefonia mobile, nel 2018. La racconta Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad a Pulsar, Festival delle discipline Stem 2026, realizzato in collaborazione con Open. Torinese, classe 1998, dal 2018 Levi è a capo di Iliad, fin dai suoi primi passi. Al direttore di Open Franco Bechis racconta gli esordi, che sì magari inizialmente puntava sul prezzo «vantaggioso», ma la ricetta è anche basata su quei primi due principi.