La Regione Puglia ha annunciato di essere coinvolta in un progetto di sperimentazione sull’uso dell’intelligenza artificiale volto a semplificare i processi amministrativi. L’obiettivo dichiarato è ridurre i tempi della burocrazia e migliorare le decisioni pubbliche. Un comunicato ufficiale conferma il ruolo di guida della regione in questa iniziativa, che coinvolge diversi enti pubblici e tecnologie innovative.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Regione Puglia guida la sperimentazione per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per semplificare i processi amministrativi, ridurre i tempi della burocrazia e migliorare la qualità delle decisioni pubbliche. Le azioni già in corso e da mettere in campo sono state presentate oggi, a Genova, nel corso dell’iniziativa nazionale “Regioni per l’Intelligenza Artificiale – REG4IA”, promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato dal Fondo per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione. In questo scenario la Regione... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Intelligenza artificiale: Regione Puglia, ruolo guida nella sperimentazione per semplificare i processi amministrativi Intervento dell'assessore

Articoli correlati

La Regione Toscana partecipa alla sperimentazione nazionale sull’intelligenza artificialeFIRENZE – La Regione Toscana partecipa alla sperimentazione nazionale sull’intelligenza artificiale promossa da Agenas, l’agenzia nazionale per i...

Ciclo di 5 webinar. Intelligenza Artificiale per l’amministrazione scolastica: strumenti e strategie per semplificare il lavoroUn corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizzazione delle attività amministrative delle scuole.

Tutto quello che riguarda Regione Puglia

Temi più discussi: Bari, Intelligenza artificiale e anziani: è questo il tema del Congresso regionale Uil Pensionati Puglia. Carella riconfermata segretario generale; Anziani e intelligenza artificiale, a Bari il congresso Uil Pensionati Puglia; Ricerca e innovazione, la Regione Puglia investe 22,7 milioni nelle infrastrutture scientifiche: progetto strategico anche a Foggia; Lep al Sud: un autogol il ricorso alla Consulta.

Leo: Reg4IA, la Puglia guida la sperimentazione di soluzioni IA per la Pubblica Amministrazione italianaRegione Puglia guida la sperimentazione per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per semplificare i processi amministrativi, ridurre i tempi della ... corrieresalentino.it

Anziani e intelligenza artificiale, a Bari il congresso Uil Pensionati PugliaIl 2 e 3 marzo all’Hotel Nikolaus il confronto su sanità, innovazione digitale e futuro della terza età, con focus sull’IA al servizio delle persone ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di San Severo ottiene un finanziamento di 2 milioni e 774 mila euro dalla Regione Puglia per interventi di valorizzazione, innovazione e miglioramento dell’accessibilità. https://www.antennasud.com/san-severo-oltr - facebook.com facebook