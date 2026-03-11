Publiacqua il Tribunale dà ragione a Plures | trasferito il 40% del socio privato

Il Tribunale civile di Firenze ha deciso di trasferire il 40% delle quote di Publiacqua, attualmente in mano a Acque Blu Fiorentine, società controllata da Acea. La causa legale era stata avviata da Plures, che ora ottiene il riconoscimento di questa quota. La sentenza riguarda esclusivamente il trasferimento delle quote e la definizione della proprietà tra le parti coinvolte.

Il Tribunale civile di Firenze ha messo la parola fine alla causa avviata da Acque Blu Fiorentine (società controllata da Acea), socio privato con il 40% di Publiacqua. Con una sentenza pubblicata il 10 marzo, i giudici hanno respinto le domande della società e hanno confermato l'avvenuto.