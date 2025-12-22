Sanità penitenziaria inquadramento del personale trasferito | la Cassazione dà ragione all’Asl

22 dic 2025

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ha rigettato il ricorso proposto da L. R. contro l’Asl di Caserta, confermando la legittimità dell’inquadramento economico e giuridico attribuito al dipendente a seguito del trasferimento dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale.La. 🔗 Leggi su Casertanews.it

