Nuove Indicazioni nazionali Valditara | Storia dell’Occidente al centro rafforzamento di grammatica e latino alle medie Prima vera educazione affettiva

Il Ministro Giuseppe Valditara ha annunciato le novità delle Nuove Indicazioni Nazionali, sottolineando il focus sulla storia dell’Occidente e il rafforzamento di grammatica e latino nelle scuole medie. Inoltre, ha evidenziato l’introduzione della prima vera educazione affettiva. La risposta è arrivata in occasione di un’interrogazione parlamentare presentata dalla Lega.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha risposto all'interrogazione parlamentare presentata dalla Lega sulle Nuove Indicazioni Nazionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

