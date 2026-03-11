prove invalsi 2026 quando saranno disponibili i risultati

Ogni primavera, migliaia di studenti italiani affrontano le prove Invalsi, un appuntamento fisso nel calendario scolastico. Quest’anno, si attende la pubblicazione dei risultati, anche se ancora non ci sono date ufficiali. Le prove sono state già sostenute in diverse scuole e ora si aspettano i dati che saranno resi noti dalle autorità competenti.

Come ogni anno, la primavera per migliaia di studenti italiani significa anche una cosa: prove Invalsi. I test nazionali che valutano il livello di apprendimento in italiano, matematica e inglese tornano anche nel 2026 coinvolgendo milioni di alunni delle scuole italiane. Le prove sono uno strumento che serve a fotografare lo stato dell'istruzione nel nostro Paese. Come sempre, le date non sono identiche per tutti: le prove vengono svolte in periodi diversi a seconda del grado scolastico. Vediamo quindi quando si tengono nel 2026 e soprattutto quando saranno disponibili i risultati. Prove Invalsi 2026, il calendario. Le prove Invalsi 2026 si svolgono complessivamente tra marzo e maggio, seguendo un calendario che parte dagli studenti più grandi e termina con quelli della scuola primaria.

Invalsi 2026, le date delle prove in calendario per primarie, medie e superiori: quando arrivano i risultatiA partire dal prossimo 2 marzo cominceranno i test Invalsi 2026 per coloro che faranno la maturità a giugno, poi si continuerà con le classi delle...

