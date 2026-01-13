Nuovo Curriculum dello studente il Garante privacy dà l’ok al decreto | sezione prove Invalsi facoltativa risultati non destinati a valutazione studenti
Il Garante privacy ha approvato il decreto del Ministero dell’Istruzione riguardante il nuovo Curriculum dello studente, con il provvedimento n. 747 del 18 dicembre 2025. La normativa introduce la facoltatività delle prove Invalsi e chiarisce che i risultati non saranno utilizzati ai fini della valutazione degli studenti. Questa decisione garantisce una maggiore tutela dei dati personali e definisce meglio le modalità di gestione delle informazioni scolastiche.
Con il provvedimento n. 747 del 18 dicembre 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Curriculum docente con possibili riferimenti religiosi inviato alle famiglie: sanzione da 3000 euro a un Liceo dal Garante per la privacy
Leggi anche: Competenze lessicali degli studenti: i dati INVALSI ridimensionano l’allarmismo sulla “crisi dell’italiano”. Lo studioso Viale: “Servono spazi dedicati e curriculum verticale, non solo apprendimento incidentale”
Maturità, debutta il nuovo curriculum dello studente per 35mila ragazzi toscani: ora anche i risultati dei test Invalsi - Firenze, 8 aprile 2025 – C’è un documento che da qualche anno accompagna ogni diplomato italiano come un passaporto verso il futuro. lanazione.it
Maturità: in curriculum studente risultati test Invalsi - E' un documento che rappresenta l'intero profilo dello studente, di cui la commissione deve ... notizie.tiscali.it
