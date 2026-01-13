Nuovo Curriculum dello studente il Garante privacy dà l’ok al decreto | sezione prove Invalsi facoltativa risultati non destinati a valutazione studenti

Il Garante privacy ha approvato il decreto del Ministero dell’Istruzione riguardante il nuovo Curriculum dello studente, con il provvedimento n. 747 del 18 dicembre 2025. La normativa introduce la facoltatività delle prove Invalsi e chiarisce che i risultati non saranno utilizzati ai fini della valutazione degli studenti. Questa decisione garantisce una maggiore tutela dei dati personali e definisce meglio le modalità di gestione delle informazioni scolastiche.

