La famiglia di Manuel Mastrapasqua ha risposto con fermezza a chi ha chiesto scusa per la morte del ragazzo, dicendo “Stai zitto”. L’uomo accusato di aver ucciso Manuel per sottrargli cuffiette dal valore di 15 euro si trova ora sotto procedimento legale. Oggi si svolge l’udienza in tribunale per chiarire la dinamica dell’accaduto.

È accusato di aver ucciso un ragazzo per prendergli cuffiette del valore di 15 euro. Oggi ha provato a chiedere “scusa e perdono”, all’inizio del processo d’appello a Milano, Daniele Rezza, il 21enne che l’11 ottobre 2024 a Rozzano, nel Milanese, accoltellò Manuel Mastrapasqua (a destra nella foto), 31 anni. Condannato a 27 anni di reclusione nel luglio 2025, l’imputato ha preso la parola per poche dichiarazioni e per dire che prova “dispiacere verso la famiglia: non volevo togliergli la vita, posso dire tante volte scusa, ma ho capito in questo anno e mezzo che non posso dare indietro un figlio, un fratello”. Dopo queste parole ci sono stati momenti di tensione quando i familiari della vittima, tra cui la madre e il fratello minore, hanno gridato “stai zitto” all’indirizzo di Rezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prova a chiedere “scusa” per aver ucciso Manuel Mastrapasqua, la famiglia della vittima: “Stai zitto”

