Daniele Rezza chiede scusa e perdono per la morte di Manuel Tensione in aula con la famiglia Mastrapasqua | Stai zitto

Daniele Rezza, il giovane di 21 anni coinvolto nel caso di Rozzano, ha espresso parole di scusa e perdono durante un'udienza. La sua dichiarazione ha suscitato tensione in aula, specialmente tra i familiari di Manuel Mastrapasqua, che hanno reagito con insulti e richieste di silenzio. Il fatto riguarda l’episodio dell’11 ottobre 2024, quando Rezza ha accoltellato e ucciso Manuel per rubargli delle cuffie wireless del valore di 14 euro.

Milano, 11 marzo 2026 – Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro, ha provato a chieder e "scusa e perdono". È quanto successo all'inizio del processo d'appello a Milano relativo alla morte del 31enne. Daniele Rezza, condannato per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, dopo la lettura della sentenza, Milano 2 Luglio 2025 ANSAMATTEO CORNER Le scuse e la reazione della famiglia di Manuel. Condannato a 27 anni di reclusione nel luglio 2025, l'imputato ha preso la parola per poche dichiarazioni e per dire che prova " dispiacere verso la famiglia: non volevo togliergli la vita, posso dire tante volte scusa, ma ho capito in questo anno e mezzo che non posso dare indietro un figlio, un fratello". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

