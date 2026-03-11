La Corte d'Appello di Roma ha nuovamente esaminato il protocollo Italia-Albania, concentrandosi sul meccanismo di trasferimento in Albania previsto dall’accordo tra i due governi. La decisione riguarda la legittimità di questo procedimento e si basa su una valutazione giuridica delle modalità di applicazione del protocollo. La discussione si è concentrata esclusivamente sulla conformità normativa delle procedure adottate.

La pronuncia della Corte d'appello di Roma sul trasferimento di tre richiedenti asilo marocchini anche condannati per droga, violenza sessuale e resistenza La Corte d’Appello di Roma è tornata a pronunciarsi sul meccanismo dei trasferimenti in Albania previsto dal protocollo siglato dal governo italiano con Tirana. E lo ha fatto con tre dispositivi emessi a febbraio che riguardano altrettanti cittadini marocchini, richiedenti “protezione internazionale”, per i quali è stato disposto il trattenimento nel Cpr di Gjader. Al centro della vicenda c’è un passaggio giuridico che la Corte capitolina mette nero su bianco. Nel provvedimento si... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Protocollo Italia-Albania, la Corte d'Appello di Roma: "Dubbi su legittimità"

