Famiglia nel bosco la Corte d’Appello | La bambina non sa leggere e scrivere Dubbi sui certificati scolastici
Nella sentenza che rigetta il ricorso presentato dai legali della coppia anglo-australiana nota come “famiglia nel bosco”, la Corte d’Appello dell’Aquila mette in discussione il livello di istruzione della figlia maggiore. I giudici non negano il diritto all’istruzione parentale, ma evidenziano lacune formali e sostanziali nella documentazione trasmessa per l’ammissione agli esami di idoneità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, i giudici spiegano il no al ricorso: «Gravi rischi per la salute dei bambini. Dubbi sui certificati scolastici»
Leggi anche: Dai certificati mancanti alla bambina che non sa leggere, ecco perché i figli della famiglia nel bosco rimangono in comunità: le motivazioni dei giudici
Famiglia nel bosco la Corte d’Appello rigetta il ricorso | i bambini restano in comunità; Famiglia nel bosco Corte d’Appello rinvia decisione su ritorno figli a casa tempo fino al 27 gennaio legali | Violata convenzione ONU; Famiglia nel bosco la Corte d’Appello dice no al ricorso | i bambini restano in comunità esplode la polemica politica; Famiglia nel bosco | i giudici negano l’abbraccio coi bambini a Natale La Corte d’Appello ha rigettato il ricorso.
Famiglia nel bosco, «i bimbi vanno sentiti senza genitori»: la scelta dei giudici della Corte d'appello - 30 quando tre piccole teste bionde fanno capolino dalla casa famiglia in cui sono ospitate da un mese esatto. ilmessaggero.it
Famiglia nel bosco, i giudici spiegano il no al ricorso: «Gravi rischi per la salute fisica e psichica dei bambini» - I bambini della famiglia nel bosco resteranno nella casa famiglia anche a Natale, ma dalla Corte d'Appello dell'Aquila, che venerdì ha rigettato il ricorso presentato dai legali ... leggo.it
Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello dice no al ricorso: i bambini restano in comunità, esplode la polemica politica - La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso della “famiglia nel bosco”, confermando l’allontanamento dei tre figli e la sospensione della responsabilità genitoriale. panorama.it
'Superare il muro di diffidenza', la famiglia nel bosco attende il tribunale. La Corte: 'Dubbi sui certificati scolastici'. L'Anm: 'Dal governo attacchi scomposti' #ANSA facebook
Non so voi ma anche basta con la famiglia nel bosco. Pensiamo a chi sta per strada al freddo, alle mense dei poveri che sono strapiene, alla gente buttata fuori dalla società per motivi economici, non per scelte bislacche. Buon Natale x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.