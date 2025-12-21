Famiglia nel bosco la Corte d’Appello | La bambina non sa leggere e scrivere Dubbi sui certificati scolastici

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sentenza che rigetta il ricorso presentato dai legali della coppia anglo-australiana nota come “famiglia nel bosco”, la Corte d’Appello dell’Aquila mette in discussione il livello di istruzione della figlia maggiore. I giudici non negano il diritto all’istruzione parentale, ma evidenziano lacune formali e sostanziali nella documentazione trasmessa per l’ammissione agli esami di idoneità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Famiglia nel bosco, i giudici spiegano il no al ricorso: «Gravi rischi per la salute dei bambini. Dubbi sui certificati scolastici»

Leggi anche: Dai certificati mancanti alla bambina che non sa leggere, ecco perché i figli della famiglia nel bosco rimangono in comunità: le motivazioni dei giudici

