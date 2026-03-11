Protocollo d’Intesa tra l' Ateneo e ANCE AIES Salerno | l' appuntamento

Domani a Salerno si terrà la firma del Protocollo d’Intesa tra l’ateneo e l’associazione degli imprenditori edili locali. L’accordo riguarda l’avvio di progetti condivisi nel campo della formazione, della ricerca applicata e della pianificazione territoriale. L’evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti di entrambe le istituzioni e rappresenta un momento di collaborazione tra il mondo accademico e quello imprenditoriale.

Domani, giovedì 12 marzo a Salerno, la Firma del Protocollo d’Intesa tra l'Ateneo e ANCE AIES Salerno (Associazione Imprenditori Edili Salerno), per lo sviluppo di attività congiunte negli ambiti della formazione, della ricerca applicata, della pianificazione strategica territoriale, con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

