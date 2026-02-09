Cultura dell' imprenditorialità innovativa e sostenibile | siglato il protocollo di intesa tra Sistemi Salerno e Unisa

Stamattina a Salerno è stato firmato un nuovo accordo tra Sistemi Salerno e l’Università di Salerno. L’obiettivo è promuovere un modello di imprenditorialità più innovativo e rispettoso dell’ambiente. La firma è avvenuta nella Biblioteca e Sala Consiglio “Enrico Mattei” del Gruppo, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e delle imprese locali. L’intesa vuole rafforzare la collaborazione tra il mondo accademico e quello delle aziende per favorire progetti sostenibili e innovativi.

E' stato siglato stamattina, presso la Biblioteca e Sala Consiglio "Enrico Mattei" del Gruppo Sistemi Salerno, il protocollo d'intesa tra Sistemi Salerno e Unisa, promosso dall'Onorevole Piero De Luca, finalizzato a valorizzare la cultura dell'imprenditorialità innovativa e sostenibile, per.

