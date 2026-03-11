A Bologna, al quartiere Pilastro, si sono verificati nuovi scontri tra attivisti e forze dell’ordine durante la protesta contro il cantiere del Museo dei Bambini e delle Bambine. Questa mattina, alcuni manifestanti hanno portato avanti una resistenza passiva, bloccando l’accesso all’area di lavori. La situazione si è mantenuta tesa, con interventi delle forze di polizia per gestire la protesta.

Bologna, 11 marzo 2026 – Un’altra mattinata di tensione all’orizzonte del Pilastro. La tregua, se mai c'è stata, è durata pochissimo: le polemiche attorno al progetto ‘Futura - Museo dei Bambini e delle Bambine’ continuano a infiammare il quartiere. Nelle prime ore di oggi, una ventina di attivisti, radunatisi davanti al cantiere, mantiene costante il livello della protesta. L'obiettivo del gruppo è stato fin da subito quello di intralciare fisicamente i lavori, cercando di bloccare l’accesso al cantiere da parte degli operai incaricati di portare avanti l'opera. Poi gli attivisti si sono seduti davanti al cantiere, in resistenza passiva. MuBasta, la battaglia del Pilastro finisce alla Corte dei Conti: presentato un esposto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuove tensioni al Pilastro: attivisti in resistenza passiva al cantiere del Museo dei Bambini

