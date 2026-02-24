Pronostico Losanna-Sigma Olomouc | nona volta di fila

Il pareggio 1-1 tra Losanna e Sigma Olomouc ha portato alla nona sfida consecutiva tra le due squadre. La partita, valida per gli spareggi di Conference League, mette in evidenza una rivalità lunga e ricca di incontri ravvicinati. Il risultato dell’andata favorisce il Losanna, che punta a superare il turno e avanzare nel torneo. La sfida si gioca questa sera, con molte aspettative sui protagonisti sul campo.

Losanna-Sigma Olomouc è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla Il pareggio (1-1) dell’andata, ovviamente lascia intendere che il Losanna sia favorito e che possa prendersi questa qualificazione agli ottavi di finale di Conference League. Certo, il momento non è dei migliori, né per l’una e né per l’altra squadra, ma almeno il Sigma Olomouc, nel corso della propria sfida di campionato, è riuscito a interrompere una striscia di non vittorie. Cosa che non è riuscita al Losanna. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Magari – e su questo non c’è dubbio – i padroni di casa hanno un poco pensato a questa sfida di ritorno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Sigma Olomouc-Losanna: lo scarto sarà minimoIl match tra Sigma Olomouc e Losanna si gioca per gli spareggi di Conference League, e il motivo è che il Sigma Olomouc ha ottenuto risultati positivi contro le squadre svizzere, con tre vittorie e un pareggio, mentre il Losanna ha faticato di più contro le squadre della Repubblica Ceca, segnando solo una vittoria.

