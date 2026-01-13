La sfida tra Real Sociedad e Osasuna, valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re, si ripresenta con una serie di quattro vittorie consecutive della Sociedad nelle ultime sfide. Questa partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con le formazioni pronte a confrontarsi nuovamente in una gara che potrebbe confermare o cambiare gli equilibri recenti. Ecco le probabili formazioni e il pronostico della partita.

Real Sociedad-Osasuna è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico Quattro vittorie di fila nelle ultime quattro uscite: la Real Sociedad quando vede l’Osasuna vede rosso oseremmo dire. E in questa sfida da dentro o fuori che mette in palio un pesantissimo posto nei quarti di finale di Coppa del Re, la quinta soddisfazione di fila per i baschi dovrebbe arrivare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché sei ai quattro risultati detti prima ci aggiungiamo i quattro di fila positivi che i padroni di casa hanno piazzato tra Liga e Coppa, il quadro crediamo possa essere completo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Sociedad-Osasuna: sarà la quinta volta di fila

Leggi anche: Pronostico Osasuna-Real Sociedad: arriva il settimo di fila

Leggi anche: Pronostico Real Sociedad-Athletic Bilbao: seconda volta di fila

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Real Sociedad-Osasuna (martedì 13 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Navarri cercan...; Pronostico Real Sociedad - Osasuna con quote del match di copa del rey 13-01-26; Pronostico Real Sociedad vs Osasuna 13 Gennaio 2026; Real Sociedad vs Osasuna Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Copa del Rey 13-01-2026.

Pronostico Real Sociedad vs Osasuna 13 Gennaio 2026 - Pronostico Real Sociedad vs Osasuna (13 gennaio 2026): analisi completa con forma delle squadre, protagonisti chiave, fattori decisivi ... europacalcio.it