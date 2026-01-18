Pronostico Celta Vigo-Rayo Vallecano | terza di fila per l’Europa
Il match tra Celta Vigo e Rayo Vallecano, valido per la ventesima giornata della Liga, si svolge domenica. Il Celta Vigo, grazie a due vittorie consecutive, mira a consolidare la posizione in zona europea, mentre il Rayo Vallecano, avviato positivamente nel 2026, punta a mantenere la sua buona classifica. Di seguito, le formazioni, il pronostico e le modalità di visione della partita.
Celta Vigo-Rayo Vallecano è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Le due vittorie di fila piazzate in questo 2026 permettono al Celta Vigo di guardare con moltissimo interesse alla zona Europa, vicinissima per i baschi, che sognano il colpaccio anche contro il Rayo Vallecano che ha iniziato con il piede giusto il nuovo anno e che ormai ha messo a posto la situazione di classifica. La salvezza sembra raggiunta con i 22 punti messi a referto fino ad oggi. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
