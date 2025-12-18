Pronostico Real Madrid-Siviglia | pressione Blancos

Il match tra Real Madrid e Siviglia, valido per la diciassettesima giornata della Liga, si avvicina con grande attesa. Dopo un’ultima sfida di Coppa del Re ricca di emozioni e colpi di scena, i Blancos cercano conferme e riscatto. Appuntamento sabato, con tutte le informazioni su dove seguire la partita, le formazioni e il pronostico. Un incrocio che promette spettacolo e adrenalina.

Il match tra Real Madrid e Siviglia, valido per la diciassettesima giornata della Liga, si avvicina con grande attesa. Se l'è vista brutta il Real Madrid in Coppa del Re contro il Talavera: all'ultimo istante Lunin, il portiere scelto da Xabi per la Coppa, ha piazzato una parata clamorosa che ha evitato un pareggio altrettanto clamoroso. Insomma, un bel sospiro di sollievo. Contro l'Alaves, invece, il Siviglia ha detto addio alla Coppa Nazionale. Non che fosse un obiettivo in questo caso – i pensieri degli andalusi sono tutti rivolti al campionato – però tutti si aspettavano, almeno, una squadra pronta a lottare ma così non è stato.

